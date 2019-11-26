Из-за пожара на уроке биологии из петербургской школы эвакуировали 500 человек

Спасатели вывели около 500 человек из здания школы. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Спасатели вывели около 500 человек из здания школы. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Невском районе Северной столицы в одной из школ вспыхнула проводка. Из-за ЧП из здания вывели около 500 человек.

Все произошло сегодня, 26 ноября, в учебном заведении на улице Джона Рида около 13:40. Согласно данным экстренных служб, возгорание случилось в классе на уроке биологии. Прибывшие к месту происшествия спасатели обнаружили, что в кабинете сгорело около 10 сантиметров проводки, класс заволокло дымом.

Как сообщил 78.ru, на улицу были выведены учащиеся и персонал школы. В результате произошедшего обошлось без пострадавших. Информацию о задымлении подтвердили в администрации образовательного учреждения. Там отметили, что после проветривания занятия в школе продолжились

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что школы подключат к интернету с помощью отечественного оборудования. Соответствующее распоряжение появилось на сайте правовой информации.