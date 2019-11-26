В Кудрово оказалось больше всего магазинов «у дома»

Первое место по шаговой доступности магазинов занял город Кудрово Ленобласти с 9,3 балла. Последнее, двухсотое место и 6,9 балла у города Свободный (Амурская область). Из городов-миллионеров в топ-20 не попал ни один, а Москва оказалась на предпоследнем месте в рейтинге мегаполисов. Санкт-Петербург оказался на 94 месте из возможных 200.

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru выяснили, насколько жители российских городов довольны магазинами рядом с домом. По итогам исследования был составлен рейтинг 200 городов. В опросе участвовало более 90 тысяч человек. Средняя оценка по России составила 8,3 балла из 10 возможных.

Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я могу купить продукты и товары первой необходимости рядом с домом» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». Для каждого города был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны магазинами в шаговой доступности.

Средняя оценка по России не изменилась с прошлого года и составила 8,3 балла из 10 возможных. Разница между самой высокой и самой низкой оценками — 2,4 балла: в целом респондентов устраивают магазины рядом с домом. В 132 городах оценка оказалась выше, чем в среднем по стране.

Первое место рейтинга заняло Кудрово. Здесь респонденты оценили магазины в шаговой доступности на 9,3 балла. Жители отмечают «Большое количество кафе и магазинов». Несколько отстает от Кудрова Северск (Томская область) с 9,2 баллами.

Респонденты из Северска как важную часть городской инфраструктуры упоминают «большое количество супермаркетов». Третье место у Ейска (Краснодарский край), где средняя оценка на сотые доли балла ниже, чем в Северске. За исключением Набережных Челнов и Калининграда, в топ-10 попали сравнительно небольшие города.