В Петербурге матрос, сломавший челюсть начальнику за повышенный тон, получил условный срок

В Северной столице гарнизонный военный суд приговорил матроса, ударившего своего начальника, к лишению свободы условно. Повышенный тон обернулся для старшины ударом в челюсть.

Суд установил, что 8 сентября 2019 года матрос Илья Булай, находясь в казарме Военно-морского политехнического института, нанес один удар кулаком в челюсть старшине 2 статьи Деменкова. Он требовал от моряка привести в порядок форменное обмундирование и выйти на построение. Матросу, видимо, такой распорядок не понравился.

Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов города, матрос ударом кулака сломал старшине челюсть, что повлекло за собой причинение вреда здоровью средней степени тяжести.

В ходе судебного заседания Булай полностью признал вину и пояснил, что ударил старшину за то, что тот предъявил требование в повышенном тоне. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком шесть месяцев.

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