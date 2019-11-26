Находящийся в федеральном розыске попытался улететь из Петербурга на родину

В петербургском аэропорту «Пулково» правоохранители задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за совокупность преступлений. Он был выявлен с категорией «подозреваемый».

Согласно данным следствия, мужчина на протяжении двух лет скрылся от полиции. В результате оперативных мероприятий транспортные полицейские задержали 35-летнего гражданина ближнего зарубежья. Он подозревается в мошенничестве, незаконном въезде в республику и вовлечении несовершеннолетнего в антисоциальное поведение.

Как сообщили в УТ МВД РФ по СЗФО, мужчина планировал отправиться из Петербурга к себе на родину, однако был арестован. Его поместили в изолятор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в аэропорту Северной столицы задержали бывшую участницу телешоу «Пацанки». Девушка устроила в «Пулково» пьяный дебош.