Задержанная в Пулково экс-участница шоу «Пацанки» рассказала в Instagram о закладке

В петербургском аэропорту Пулково стражи порядка задержали девушку за пьяный дебош. Ею оказалась экс-участница телевизионного шоу «Пацанки».

Девушка кричала, ругалась матом, а также оскорбила и ударила полицейского. Параллельно 24-летняя Анна Михеева успевала делиться происходящим со своими подписчиками в соцсети Instagram. Так, задержанная рассказала пользователям, как она якобы искала спрятанные наркотики – закладки – вместе с полицейскими на территории Пулково.

Девушку задержали сегодня, 20 ноября, на 3-м этаже центрального пассажирского терминала. Она была в сильном алкогольном опьянении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в отношении бывшей участницы «Пацанок» было возбуждено уголовное дело.