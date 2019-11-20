Участница шоу «Пацанки» устроила дебош в Пулково и ударила полицейского

Участница шоу &#171;Пацанки&#187; устроила дебош в Пулково и ударила полицейского
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербургском аэропорту Пулково полицейские задержали участницу телевизионного шоу «Пацанки». Девушка в состоянии алкогольного опьянения и ударила ногой сотрудника правопорядка.

Инцидент произошел на третьем этаже центрального пассажирского терминала. Из-за неадекватного поведения 24-летнюю девушку попытались доставить в дежурную часть, однако она активно сопротивлялась. Помимо ударов гражданка ругалась матом и «раскидывалась» оскорблениями.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте, в отношении девушки возбудили уголовное дело по факту насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти. Также было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Мелкое хулиганство».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о жительницах Петербурга, которые приняли участие в ТВ-шоу «Пацанки».

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