Две петербурженки появятся в «Пацанках»

Две петербурженки появятся в &#171;Пацанках&#187;
Шоу начнется сегодня. Фото: patsanki.friday.ru скрин из телешоу

В новом сезоне телевизионного шоу «Пацанки» примут участие жительницы Санкт-Петербурга. Программа имеет множество поклонников как среди телезрителей, так и в социальных сетях, которые с нетерпением ждут начала сезона.

В шоу будут участвовать петербурженки Анна Егорова и Диана Чрагян. Первую девушку продюсеры представили как нимфоманку, которая любит шокировать публику. Вторая участница – работает барменом в городе и любит тусовки.

По сюжету, девушки проходят трансформацию из «пацанок» в леди. Они пытаются забыть о негативном прошлом и научиться жить в коллективе. В конце останутся наиболее достойные героини, которые готовы к переменам.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что во время шоу «Голос 60+» один из судей получил травму.

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