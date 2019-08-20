Валерия получила травму во время съемок шоу «Голос 60+»

Певица повредила ногу, сидя в кресле жюри. Как именно все случилось – непонятно.

Об этом стало известно сегодня, 20 августа. Обо всем рассказал муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин, в своем Instagram-аккаунте. Певица повредила ногу, насколько все серьезно не уточняется.

«Вот и оставляй ее одну. Как можно, сидя в кресле жюри, умудриться пораниться?»

— прокомментировал Пригожин.

Есть мнение, что все случилось из-за того, что Валерия пришла в домашних тапочках. Другие считают, что певице не объяснили, как правильно пользоваться креслом жюри – возможно, именно это стало причиной травмирования.

Напоминаем, что шоу «Голос 60+» начнут показывать в сентябре 2019 года. Жюри стали Валерия, Пелагея, Михаил Боярский и Лев Лещенко.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что дочь Алсу поделилась впечатлениями от шоу «Голос.Дети».