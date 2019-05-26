Дочь Алсу поделилась впечатлениями от шоу «Голос.Дети»

Микелла Абрамова опубликовала первую запись в Instagram с момента пересмотра итогов голосования.

Участница телешоу “Голос.Дети” на “Первом канале” Микелла Абрамова поделилась впечатлениями от прошедшего конкурса 26 мая в воскресенье. Дочь певицы Алсу опубликовала первую запись в Instagram с 26 апреля: за прошедшее с этой даты время она успела победить в конкурсе, а затем победу аннулировали: анализ процесса голосования показал, что имели место манипуляции с результатами.

11-летняя Абрамова рассказала, что ее мечта осуществилась: она вышла на сцену и стала частью проекта.

Дочь Алсу рассказал, что у нее появилось множество друзей, которые поддерживали ее. В записи она поздравила других финалистов проекта — их восемь человек.

Напомним, гендиректора Константин Эрнст объявил победителями всех финалистов проекта, включая Абрамову. Каждый из них получит по 1 млн рублей, как ранее Gazeta.sPb уже сообщила.