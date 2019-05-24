Все финалисты «Голос.Дети» объявлены победителями

Микелла на съемки не явилась. Фото: https://www.instagram.com/voice1tv

Микелла на съемки не явилась. Фото: https://www.instagram.com/voice1tv

Все девять финалистов проекта «Голос.Дети», который транслируется по Первому каналу, стали победителями в шестом сезоне.

В прямом эфире состоялся специальный выпуск шоу «Голос.Дети», в котором генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил, что все девять финалистов становятся победителями и получат по 1 миллиону рублей.

Как отметил ведущий проекта Дмитрий Нагиев, выигранные деньги можно потратить на развитие юного таланта.

Дочь Алсу Микелла Абрамова, которая победила по итогам голосования, признанного недействительным, на съемки специального выпуска не явилась. Нагиев сказал, что это её решение, которое съемочная группа уважает.

Константин Эрнст заявил, что в сложившейся ситуации проводить повторное голосование не предоставляется возможным.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что дочь Алсу не пришла на спецвыпуск “Голос.Дети”.