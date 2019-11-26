В России планируют ввести маркировку домашних животных

В России планируют ввести маркировку домашних животных
Новая версия закона будет внесена в течение полутора месяцев. Фото:pixabay.com

Минсельхоз до конца 2019 года внесет в Государственную Думу законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

В перечень животных должны войти кошки, собаки, мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, пчёлы, рыбы и иные водные животные, домашняя птица, свиньи, верблюды, олени, лошади, ослы, мулы и лошаки. Владелец животного сможет самостоятельно выбрать способ маркировки. Животных будут маркировать с помощью татуировки, бирки или чипа.

На данный момент проект уже разработан и направлен на рассмотрение в правительственную комиссию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что власти Петербурга внесли правки в «Правила благоустройства территории Петербурга». Документ позволяет складировать снежные кучи на тротуарах.

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