Власти Петербурга узаконили снежные кучи на тротуарах

Власти Петербурга внесли правки в «Правила благоустройства территории Петербурга». Документ позволяет складировать снежные кучи на тротуарах.

Согласно действующим правилам, снегоочистка в Петербурга начинается в зависимости от интенсивности снегопада. В законе сказано, что убирать улицы должны начинать не позднее выпадения снега выше 0,03 м. При этом сам процесс снегоочистки детально не описан.

Комитет по благоустройству решил дополнить действующие нормы подробностями, сообщает «Мойка78″. Текст документа опубликован на сайте. В частности, ведомство практически узаконивает снежные валы.

«После выполнения каждого вида вышеуказанных работ осуществляется формирование валов снега, скола для их последующего вывоза», — говорится в документе.

После вывоза снега работы по снегоочистке завершаются. При этом срок вывоза снежных валов не указывается. Как долго белые холмы будут возвышаться на улицах, остается только догадываться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург получит к зиме 200 единиц новой уборочной техники.