Петербург получит 200 единиц снегоуборочной техники

Была проверена готовность одного из крупнейших снегоплавильных пунктов на Октябрьской набережной. Фото:http:baltphoto.ru

Была проверена готовность одного из крупнейших снегоплавильных пунктов на Октябрьской набережной. Фото:http:baltphoto.ru

Во время рабочего объезда Невского района Александр Беглов заявил, что уже до начала декабря город обеспечат 200 единицами новой техники для уборки снега.

Губернатор также отметил, что Петербург уже готов к наступлению зимы. 20 ноября все теплосетевые и теплоснабжающие компании уже получат паспорта готовности. Также все снегоплавильные пункты готовы к работе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики рассказали, когда наступит климатическая зима. Климатическую зиму в России можно ожидать только в середине декабря. В целом по стране зима ожидается теплее обычного. Самым холодным может показаться февраль.