Синоптики рассказали, когда наступит климатическая зима

Синоптики рассказали, когда наступит климатическая зима
Зима ожидается теплее обычного. Фото: pixabay

Климатическую зиму в России можно ожидать только в середине декабря. Зима в этом году должна быть теплой. Об этом рассказала научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, сейчас в стране наблюдается сезон предзимья с довольно переменчивой погодой. Этот период начался в октябре месяце и закончится ближе к концу декабря. Так, настоящую зиму можно ждать как раз к Новому году, сообщает «Российская газета».

Следующая неделя в центральных регионах пока не обрадует россиян морозами. В целом по стране зима ожидается теплее обычного. Так, в центре России самым холодным может показаться февраль — температура в этом месяце опустится ниже обычного. То же самое касается и Северо-Западного федерального округа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптик предупредил россиян об аномально теплой зиме.

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Синоптики рассказали, когда наступит климатическая зима
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