Синоптик предупредил россиян об аномально теплой зиме

Синоптик предупредил россиян об аномально теплой зиме
Температура зимой может побить рекорды. Фото: pixabay

Ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, к какой погоде россиянам готовиться после Нового года.

Со слов специалиста, в январе и феврале следующего года температура будет особенно аномальной. Он подчеркнул, что за 25 лет работы не помнит такого резкого повышения температуры.

Эксперт напомнил, что осень на территории России также была аномально теплой, в особенности минувший месяц. Он не исключил, что средняя температура на Земле также может побить рекорд.

Как сообщает «Московский комсомолец», специалист добавил, что наиболее явно последствия глобального потепления наблюдаются в арктической зоне.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мокром снеге в Ленинградской области. Водителей предупредили о сложной обстановке на дорогах.

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Синоптик предупредил россиян об аномально теплой зиме
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