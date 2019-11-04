Рабочая неделя в Ленобласти начнется с мокрого снега

В Ленинградской области 5 ноября ожидаются мокрый снег и порывистый ветер. Обстановка на дорогах обещает быть сложной.

Об ухудшении дорожной ситуации предупредили в Главном управлении МЧС России по Ленобласти.

Вторник в регионе обещает быть облачным и влажным. В большинстве районов днем пройдет мокрый снег, местами — сильный. Ветер достигнет 8-13 м/с. Местами, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», ожидается метель. Температура воздуха составит от минус 4 градусов до плюс 1.

При усилении ветра водителей просят быть внимательными на дорогах и соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургских автомобилистов попросили 5 ноября воздержаться от поездок из-за сильного ветра. Машины рекомендовали припарковать вдали от деревьев, по возможности поставить в гараж.