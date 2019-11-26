Бабушка Ивана Урганта легла под нож хирурга в Петербурге

Бабушка Ивана Урганта легла под нож хирурга в Петербурге
Нина Ургант. Фото: кадр из видео Youtube

Актриса театра и кино, а также бабушка телеведущего и актера Ивана Урганта — Нина Ургант — перенесла операцию и находится в больнице.

Об этом рассказала родственница актрисы, ответившая на звонок. По ее словам, сейчас Нина Ургант лежит в больнице и не в состоянии говорить. Она отметила, что народная артистка перенесла операцию, отказавшись комментировать причины госпитализации.

Добавим, что Нина Ургант является соавтором письма против художественного руководителя Александринского театра Бориса Эйфмана. Они высказались против «притязаний» Бориса Эйфмана, который, по мнению артистов, считает » своей полной вотчиной».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов поблагодарил Эйфмана и Мартона за любовь к Петербургу.

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