В 2020 году власти обсудят установку живой ели на Дворцовой

В 2020 году власти обсудят установку живой ели на Дворцовой
Новогодняя елка на Дворцовой площади. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

На Дворцовой площади в Петербурге шестой год подряд устанавливают искусственную ель. О смене дерева на живое власти обещают задуматься в 2020 году.

Искусственная ель украшает Дворцовую площадь с 2013 года. Все это время со стороны горожан поступают жалобы, рассказал глава комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимир Рябовол.

Люди выступают с предложению установить живую ель. Глава комитета отметил, что готов провести голосование по выбору новогоднего дерева. Но для этого должно быть дано поручение губернатора, пишет «Мойка78». Губернатор Александр Беглов к вопросу выбора ели предложил вернуться после Нового года.

Ель высотой 25 метров установят на Дворцовой площади к 20 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что огни на главной городской елке зажгут 21 декабря. Старт празднованию в Петербурге даст Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга

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