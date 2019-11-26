Соколов написал письмо из СИЗО: «Мне чудовищно тяжело»

Журналист рассказал, что вступил в переписку с обвиняемым в жестком убийстве.

Об этом стало известно сегодня, 26 ноября. Обо всем рассказал Константин Придыбайло рассказал на своей странице в Facebook, а также опубликовал скрин ответа. Экс-преподаватель СПбГУ пишет, что до сих пор не может прийти в себя. Он сожалеет, что не имеет возможности полноценно работать, а также просит людей писать ему письма. Благодаря вниманию обвиняемый хочет почувствовать, что все еще кому-то нужен.

«Мне чудовищно тяжело. Но самое трудное то, что я не могу сейчас работать. Для этого нет условий, ведь для работы нужно много книг, архивы и т.д», — говорится в послании.

Напоминаем, что Олег Соколов подозревается в убийстве 24-летней студентки, которую он расчленил и останки хотел утопить в Мойке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что доцента Соколова могут перевести в изолятор «Матросская тишина».