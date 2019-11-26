Доцента Соколова могут перевести в изолятор «Матросская тишина»

Дело об убийстве аспирантки СПбГУ аспирантки Анастасии Ещенко, в котором обвиняется бывший доцент Олег Соколов, передано для расследование в центральный аппарат СКР, его самого тоже могут перевести в московский изолятор «Матросская тишина».

«Его собираются этапировать из «Крестов» в «Матросскую тишину». Данный перевод, конечно, упростит работу следователям из Москвы, но существенно увеличит процессуальные издержки», — сказал адвокат историка Александр Почуев, сообщает РИА «Новости».

Напомним, 63-летнего доцента СПбГУ подозревают в убийстве бывшей студентки. В понедельник суд арестовал его. Несмотря на то, что на заседании Соколов плакал и призывал его арестовать, его адвокаты просили суд о домашнем аресте для доцента. В итоге его отправили под стражу на два месяца, до 8 января.

9 ноября доцента СПбГУ выловили из реки Мойки с переохлаждением, у него в рюкзаке нашли травматический пистолет и отрезанные женские руки. Следствие считает, что это останки Ещенко, с которой у Соколова были отношения. Перед тем, как расчленить ее тело, он выстрелил в аспирантку из обреза мелкокалиберной винтовки. Во время обысков в квартире доцента были найдены обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на фоне дела доцента Олега Соколова, который подозревается в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, в СПбГУ задумались о дополнительных мерах, которые позволят предотвратить подобные ситуации в будущем.