Ранним утром в центре Петербурга загорелась квартира

Пожар произошел в доме №5 по Мошкову переулку. Фото: Google.Maps

Пожар произошел в доме №5 по Мошкову переулку. Фото: Google.Maps

Под утро в Центральном районе Петербурга произошел пожар в двухкомнатной квартире. С пламенем справились за полчаса.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, петербуржцы сообщили о пожара в 4:53 утра. Квартира загорелась пятиэтажном доме №5 по Мошкову переулку. На месте работали четыре пожарных расчета. Справиться с огнем спасателям удалось к 5:18. За это время в двухкомнатной квартире выгорела обстановка на площади 8 «квадратов».

По предварительной информации, при пожаре никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленобласти спасатели целый час тушили частный дом. Пламя распространилось на площади в 80 «квадратов».