В поселке Новый Свет пожарные утром тушили полыхающий частный дом

В поселке Новый Свет пожарные утром тушили полыхающий частный дом
Сведения о возможных пострадавших в результате пожара не сообщаются. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти спасатели целый час тушили частный дом. Пламя распространилось на площади в 80 «квадратов».

ЧП произошло сегодня утром, 26 ноября, в поселке Новый Свет. Соответствующий сигнал поступил дежурному в 11:25. К полыхающей постройке были незамедлительно направлены девять человек на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание за час. Причины произошедшего выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП в Красногвардейском районе Петербурга. Машины столкнулись на трамвайных путях. Движение общественного транспорта оказалось полностью заблокировано.

Гатчинский район ГУ МЧС России по Ленобласти пожар
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В поселке Новый Свет пожарные утром тушили полыхающий частный дом
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