В поселке Новый Свет пожарные утром тушили полыхающий частный дом

Сведения о возможных пострадавших в результате пожара не сообщаются. Фото: pixabay

Сведения о возможных пострадавших в результате пожара не сообщаются. Фото: pixabay

В Гатчинском районе Ленобласти спасатели целый час тушили частный дом. Пламя распространилось на площади в 80 «квадратов».

ЧП произошло сегодня утром, 26 ноября, в поселке Новый Свет. Соответствующий сигнал поступил дежурному в 11:25. К полыхающей постройке были незамедлительно направлены девять человек на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание за час. Причины произошедшего выясняются.

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