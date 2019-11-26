Микроавтобус и легковушка заблокировали движение трамваев на пересечении Новочеркасского и Заневского

Микроавтобус и легковушка заблокировали движение трамваев на пересечении Новочеркасского и Заневского
Машины стоят на трамвайных путях. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга проезжую часть не смогли поделить микроавтобус и легковой автомобиль. Участники полностью остановили движение трамваев.

Авария произошло сегодня вечером, 26 ноября, на пересечении Новочеркасского и Заневского проспектов. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что столкновение было несильным, однако трамвайное движение машины заблокировали.

В результате произошедшего обошлось без пострадавших. Точные причины столкновения пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП с участием «ГАЗели». Машину разворотило после столкновения с грузовиком.

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