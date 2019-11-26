«ГАЗель» разворотило после столкновения на Дороге жизни

Во Всеволожском районе произошло серьезное ДТП с участием «ГАЗели». Машину разворотило на магистрали Дорога жизни.

Обо всем очевидцы рассказали сегодня, 26 ноября, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По их словам авария случилась на повороте в деревню Проба. Судя по фотографиям, опубликованным в соцсети «Вконтакте, «ГАЗель» разворотило после столкновения с грузовиком. На второй машине осталась часть бампера.

«Там постоянно вылетают в забор коричневый. Хозяева устали чинить. Крутой поворот, а скорость сбросить не барское дело», — написал один из пользователей под записью.

К месту происшествия прибыли сотрудники ГИБДД. Причины аварии и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о дорожно-транспортном происшествии на трассе «Нарва». С места происшествия были госпитализированы три человека.