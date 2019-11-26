В результате ДТП на «Нарве» госпитализировали три человека

В Санкт-Петербург в Волосовском районе Ленобласти на трассе А-180 «Нарва» случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. Иномарка Mitsubishi Outlander столкнулась с грузовиком.

ДТП произошло 26 декабря. Машина наехала на ограждение, затем вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с «Газелью». От удара грузовик улетел в кювет. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

В результате аварии пострадали два водителя, а также пассажир Mitsubishi. Людей госпитализировали с травмами в больницу.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Красносельском районе Петербурга автомобилисты стоят в крупной пробке из-за ремонта проводов троллейбуса. На перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести, где и производится ремонт проводов.