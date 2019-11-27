Утром на площади Мужества произошло три ДТП

Утром на площади Мужества произошло три ДТП
ДТП с автобусом. Фото:https://vk.com/spb_today

На площади Мужества в Санкт-Петербурге утром, 27 ноября, случилось три дорожно-транспортных происшествия, которые не связаны между собой.

На данной территории таксист врезался в трактор, а у съезда на проспект Непокоренных грузовой ГАЗ «Валдай» въехал в полицейскую машину. ГУ МЧС также рассказали, что на площади Мужества опрокинулся бензовоз, а в дерево врезался автобус.

Информации о пострадавших нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Красносельском районе Петербурга автомобилисты стоят в крупной пробке из-за ремонта проводов троллейбуса. На перекрестке Петергофского шоссе и улицы Доблести, где и производится ремонт проводов.

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