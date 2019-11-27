Ученые из США изучают старение кожи

Ученые из США изучают старение кожи
Необходимы масштабные исследования. Фото:pixabay.com

Американские ученые в ходе проведения эксперимента узнали, что препарат рапамицин может предотвратить старение кожи.

В участии эксперимента приняли участие 13 человек старше 40 лет, каждый из которых в течение 8 месяцев наносил крем с рапамицином на одну руку, а плацебо на другую. Крема наносили раз в 1-2 дня. Об этом была опубликована статья в Geroscience.

Результаты эксперимента показали, что в тканях кожи, на которую наносили крем с рапамицином, больше коллагенов и меньше р16, а также меньше морщин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что между качеством сна и тревожностью человека, возникающей на следующий день, существует прямая связь. Такое заключение сделали ученые Калифорнийского университета.

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