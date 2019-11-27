Две аварии устроили длинную пробку на развязке КАД с Таллинским шоссе

Внешнее кольцо КАД в районе съезда на Таллинское шоссе стоит в серьезной пробке из-за двойного ДТП.

Как рассказали петербуржцы в группе «ДТП и ЧП» в социальной сети «ВКонтакте», в левой полосе на внешнем кольце КАД произошли два автомобильные аварии подряд. Машины-участники ДТП частично перегородили дорогу и спровоцировали огромную пробку в час пик. О пострадавших не сообщается.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 10 утра, скорость на пятикилометровом затрудненном участке не превышает 3 км/ч.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авария с участием 10-15 автомобилей произошла на внутреннем кольце КАД в районе развязки с Пискаревским проспектом. Сильнее всего движение затруднено в районе развязки в Мурино, а также в Буграх. «Сегодня День Дарвина гарантирован — дороги ледяные», — прокомментировал публикацию пользователь Сети.