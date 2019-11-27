В Санкт-Петербурге гололед спровоцировал множество аварий

В среду, 27 ноября, в Петербурге на дорогах произошло более десятка аварий.

Так на площади Мужества произошло три ДТП, еще два ДТП на КАД образовали пробку. Серьезная авария случилась на проспекте Обуховской обороны — две иномарки столкнулись в лоб.

«На внутреннем кольце КАД в ДТП около 10-15 машин в отборниках, у развязки с Пискаревским, напротив Юлмарта», — написали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Водители сообщали, что не справляются с управлением автомобилем на скользкой дороге.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авария с участием 10-15 автомобилей произошла на внутреннем кольце КАД. Транспортный коллапс также наблюдается в районе съезда в Мурино. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 08:30 утра, длина пробки на внутреннем кольце КАД на севере города составляет более четырех километров.