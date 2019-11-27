В Петербурге создадут систему интеллектуальных библиотек

В Петербурге планируют расширить систему библиотек, работающих в формате интеллект-центра. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

Сейчас в городе созданы два филиала публичной библиотеки имени Маяковского, сообщает пресс-служба Администрации Петербурга. Они оснащены новым оборудованием и отвечают требованиям интеллектуальных.

«Здесь созданы превосходные условия для самообразования, внедрены новейшие технологии. Такие центры нужны во всех районах», — сказал Александр Беглов.

Губернатор посетил филиал в Красногвардейском районе. Библиотека на Большеохтинском проспекте, 8 открылась год назад после долгого ремонта. В филиале установлено 3D-оборудование и имеется доступ к 27 полнотекстовым базам данных.

Ремонт фасада здания продолжается. Завершить его планируют в январе 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после ремонта открылась библиотека имени Ленина на улице Воскова.