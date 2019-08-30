Двери Библиотеки имени Ленина открыты после ремонта

Двери Библиотеки имени Ленина открыты после ремонта
Библиотека им. В.И. Ленина (Санкт-Петербург, ул. Воскова, д. 2). Фото: liblenina.ru

В 15:00 29 августа 2019-го года жители и гости Петербурга всех возрастов смогли вновь воспользоваться услугами Библиотеки на Восковой. Временный читальный зал был закрыт за несколько дней до этого — 26 августа.

Любопытно, что ремонт сумели завершить на несколько дней раньше запланированного — изначально открытие планировалось на 1 сентября.

В ходе торжественного открытия состоялась официальная церемония с выступлением руководящего состава библиотечного комплекса. Этим, однако, дело не ограничилось — проводились экскурсии по обновленному интерьеру и кабинетам библиотечного комплекса и по Пушкарскому саду, конкурсы и розыгрыши призов.

Культурную программу обеспечили студенты СПБГУ совместно с мастерами визуальной журналистики «Тетрадь / Шум». Не забыли и самых маленьких посетителей — для них прошел интерактив по мотивам книги Екатерины Мурашовой Когда бабушка и дедушка были маленькими».

С момента открытия и далее весь комплекс библиотечных услуг оказывается в полном объёме: возможно получение единого электронного читательского билета, консультации специалистов, доступ к базам данных и, конечно же, выдача книг на дом.

Ранее GazetaSPb передавала, что в Весёлом Посёлке решали проблему ДТП при помощи ножа (не уточняется, было ли это весело).

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