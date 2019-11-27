На Непокоренных перевернулся фургон

На Непокоренных перевернулся фургон
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге в Калининском районе, 27 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фургона.

Машина Hyundai съехала с автомобильной дороги на новую пешеходную дорожку, а затем перевернулась на бок на обочине.

«Сюрприз на новой велопешеходной дорожке вдоль проспекта Непокоренных около Пискаревского парка», — написали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

В аварии водитель не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербургу грозит транспортный коллапс и пробки по 10 баллов. Сегодня, 27 ноября 2019 года для этого есть несколько причин. Во-первых, это связано с мокрым снегом и гололедицей, а это всегда приводит к росту заторов в связи с неизбежными авариями на дорогах. Во-вторых, в Петербург сегодня приехал Президент России Владимир Путин.

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