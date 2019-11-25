Активисты не досчитались тротуарной плитки возле метро «Приморская»

На Васильевском острове петербургские активисты решили проконтролировать выполнение работ по укладке тротуарной плитки возле станции метро «Приморская» и обнаружили несоответствие.

Как сообщают горожане в группе «Сделай район лучше» в соцсети «ВКонтакте», подрядчик, согласно госконтракту, должен был проложить 2115 кв.м тротуарной плитки на пешеходной зоне, однако, активисты подсчитали, что рабочие замостили всего 1650 кв.м.

В районной администрации петербуржцам объяснили, что замена плитки на тротуаре проводится в два этапа, а оставшуюся часть пешеходной зоны обновят в скором времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что активисты просят полицию разобраться с финскими ярмарками в Петербурге. Город заполнили объявления о ярмарке финских курток и дубленок. Продавать их планируют на 8-й Советской. При этом, насколько данное мероприятие санкционировано, неизвестно.