Путин простился с Людмилой Вербицкой в Петербурге

Владимир Путин и Людмила Вербицкая, 2016 год. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Людмила Вербицкая, 2016 год. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой 27 ноября.

Он приехал в актовый зал здания Двенадцати коллегий СПбГУ, где прошла гражданская панихида. К гробу Вербицкой Путин возложил бордовые розы, пишет ТАСС.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин и Вербицкая были друзьями.

Попрощаться с Вербицкой пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, ректор СПбГУ Николай Кропачев и другие.

Церемония отпевания прошла в храме Смоленской иконы Божией Матери. Похоронят Людмилу Вербицкую на Северном кладбище в Петербурге.

Людмила Вербицкая скончалась 24 ноября после продолжительной болезни. Ей было 83 года.