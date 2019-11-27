В Петербурге проходит церемония прощания с Людмилой Вербицкой

В Петербурге проходит церемония прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой. Она скончалась 24 ноября на 84-м году жизни.
Гражданская панихида развернулась в здании Двенадцати коллегий на Университетской набережной Васильевского острова. Попрощаться с Людмилой Вербицкой пришли губернатор Петербурга Александр Беглов, губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров, её коллеги, родные и близкие.
Церемония продлится до 12:00. После процессия направится в храм Смоленской иконы Божией Матери, где в 12:30 начнется отпевание.
Похоронят Людмилу Вербицкую на Северном кладбище в Петербурге. Церемония погребения запланирована на 14:30.
Людмила Вербицкая ушла из жизни после продолжительной болезни. Её запомнили как первую-женщину ректор СПбГУ, президента университета и декана филологического факультета.
Вербицкая была удостоена звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга» и некоторое время занимала пост президента Российской академии образования.