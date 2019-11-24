В Петербурге скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая

В Петербурге скончалась президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Людмила Вербицкая. Фото: Википедия

В Петербурге скончалась профессор и бывший ректор Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая.

Ей было 83 года.

Место и дата прощания с ней станут известны позже, сообщает РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Людмила Алексеевна Вербицкая — известный ученый-филолог, декан филологического факультета, президент СПбГУ — избрана на пост президента Российской академии образования (РАО). За ее кандидатуру проголосовали 186 академиков и членов-корреспондентов из 209 членов РАО.

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