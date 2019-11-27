Ученые запретили вытряхивать воду из ушей

Рекомендация касается детей, чем мозг может пострадать после таких манипуляций.

Заявление сделали американские ученые, которые провели ряд исследований и смогли доказать вредность вытряхивания воды для детей. Они отметили, что многие говорят, что, если вода попала в ухо, нужно поскакать на одной ноге, наклоняя голову в бок, стараясь ее вытряхнуть. Такой способ действенен для взрослых, но не для детей – их мозг может пострадать. Ученые уверяют, что лучше капнуть пару капель спирта или уксуса и тогда невидимая пленка разорвется и вода вытечет сама.

К слову, эксперты отмечают, что вода может спровоцировать набухание серы. В таком случае стоит обратиться к лору, который уберет пробку.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые назвали полезный продукт для поддержание мужского здоровья. В эксперименте приняли участие мужчины в возрасте от 19 до 30 лет. Специалисты уверяют, что на репродуктивную функцию участников положительно влияли томаты, а точнее липокин, который в них содержится.