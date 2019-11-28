Эксперты рассказали о главных ошибках россиян в «черную пятницу»

Социалисты рассказали, какие ошибки чаще всего совершают россияне в «черную пятницу».

Самой большой ошибкой является то, что у покупателей в мышлении экономия равняется заработку. По мнению экспертов, граждане привыкли считать в процентах, они уверены, что потратить на пять вещей 10 тыс. рублей лучше, чем заплатить за одну вещь тысячу рублей. В результате может оказаться, что из пяти вещей им нужна только одна.

Эксперты указали на еще одну психологическую уловку мозга: покупатели могут думать, что если цена на ведь упала, значит она нужнее. Специалисты подчеркнули, что если покупка была нужна и без скидки, тогда достигается выгода.

Как сообщили «РИА Новости», эксперты порекомендовали перед походом на распродажу пересмотреть свой гардероб и составить список необходимых вещей.

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