Стало известно, почему в квартирах и домах опасно жить

Стало известно, почему в квартирах и домах опасно жить
Стафилококк был обнаружен на дверных ручках, смесителях для раковины, полотенцах, постельном белье, компьютерных мышках, гаджетах и клавиатурах. Фото: Pixabay

Ученые рассказали, что домашняя обстановка особенно подходит для распространения опасных бактерий, устойчивых к антибиотикам.

Специалисты Вашингтонского университета в Сент-Луисе взяли образцы, полученные из подмышек, ноздрей и паха проживающих в домах, где также жили дети, прошедшие курс лечения от стафилококка. Ученые также изучили состояние питомцев. Так, бактерии обнаружили у половины респондентов и трети домашних животных.

Как сообщает MedicalXpress, стафилококк также имелся на дверных ручках, полотенцах, постельном белье, компьютерных принадлежностях и гаджетах. Специалисты напомнили о правилах гигиены и порекомендовали пользоваться душем, вместо приема ванны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что россиян мучает нехватка сна. Они рассказали, что лечь вовремя им мешают дела или бесоница.

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