Россияне заявили, что их мучает недосып

Россияне рассказали, сколько времени они тратят на сон. Оказалось, что рекомендованные медиками восемь часов спит только каждый третий житель.

Половина участников (53%) рассказали, что в их распорядке дня остается очень мало времени на сон. 40% респондентов заявили, что в будни просыпаются в промежутке между 6:00 и 7:00 утра. У порядка 25% — будильник звенит с 7:00 до 8:30 утра. Пятой части россиян приходится вставать раньше 6:00. У 14% допускается подъем после 8:30.

Согласно данным исследования проекта Здоровье Mail.ru, 37% опрошенных россиян признались, что ложатся спать в период с 23:00 до полуночи. Еще 30% делают это на час раньше — с 22:00 до 23:00. После полуночи ко сну отходят 25% участников исследования.

Как сообщили «РИА Новости», причинами недосыпа россияне обозначили бессонницу (30%), дела, которые нельзя отложить, или хобби (27%) и работают допоздна 22%.

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