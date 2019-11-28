В Ленобласти будут судить двух мигрантов, обвиняемых в избиении и изнасиловании пенсионерки

В Выборгском районе Ленобласти уголовное дело в отношении двух мигрантов, обвиняемых в избиении и изнасиловании пенсионерки, дошло до суда.

Преступный инцидент произошел 23 мая этого года в поселке Горьковское. По данным следствия, двое обвиняемых, 21 и 22 лет, напали на 70-летнюю женщину в лесополосе в районе садоводства «Скиф». Пенсионерка собирала хворост, когда двое неизвестных начали ее избивать. Они 6 раз ударили ее по лицу и голове, после чего уволокли глубь в лес, где изнасиловали.

Как сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по области, по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести и изнасилования было возбуждено уголовное дело. Отмечается, что обвиняемые — граждане одной из среднеазиатских республик. Задержать их удалось в тот же день.

Материалы дела переданы в суд.

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