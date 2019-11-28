СК выясняет причину смерти двух людей в Ленобласти

В Гатчинском районе Ленинградской области в машине были обнаружены два тела. Началась доследственная проверка.

26 ноября в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в припаркованном автомобиле в деревне Сяськелево напротив дома №22«а» находятся два человека без признаков жизни. За рулем автомобиля был 31-летний мужчина. Пассажиром оказалась 22-летняя девушка. Люди приехали их Ростовской области.

В следственном управлении Следственного комитета РФ по Ленобласти рассказали, что по предварительной информации, они ехали на работу в один из городов Ленобласти. В автомобиле возникла неисправность, водитель сделал остановку на обочине. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом.

На данный момент проводится проверка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Mazda выехала на встречку и собрала две машины на трассе «Кола». ДТП произошло 25 ноября.