Двоих мужчин задержали по подозрению в заказном убийстве в Парголово

На Полевой улице в Парголово в апреле 2019 года произошло убийство. По предположению, мужчина заказал убийство брата для того, чтобы завладеть имуществом отца. Двоих подозреваемых задержали 27 ноября.

Правоохранительные органы сообщили, что исполнителем преступления стал знакомый мужчины. Он несколько раз выстрелил в брата подозреваемого и получил за это 400 тысяч рублей.

Мужчина погиб в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что во Фрунзенском районе Северной столицы пожарные тушили офисное помещение. Обстановка полыхала на площади 25 квадратных метров. ЧП произошло утром 28 ноября в доме 62 на Волковском проспекте.