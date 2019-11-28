На Волковском проспекте утро началось с пожара в офисе

Во Фрунзенском районе Северной столицы пожарные тушили офисное помещение. Обстановка полыхала на площади 25 квадратных метров.

Все произошло сегодня утром, 28 ноября, в доме 62 на Волковском проспекте. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 6:58. К месту происшествия оперативно приехали десять сотрудников на трех единицах спецтехники.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, на ликвидацию огня пожарным потребовалось около 20 минут. Пожар был потушен в 7:20.

Сейчас выясняются причины случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о полыхающем павильоне. ЧП произошло в Буграх.