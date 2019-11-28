Ночью в Буграх горел торговый павильон

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели тушили полыхающий торговый павильон. Пожар в поселке Бугры распространился на площади в 56 квадратных метров.

Все произошло сегодня ночью, 28 ноября. Сигнал о ЧП поступил дежурному в 2:55. К месту происшествия оперативно прибыли восемь спасателей на двух специальных машинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу и области, пожарные тушили огонь менее часа. У 3:44 возгорание было полностью ликивидировано.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о горящем частном доме. Пламя от него распространилось и на постройку.