Спасатели ночью тушили пожар в 100 «квадратов» в деревне Низино

В Ломоносовском районе Ленобласти спасатели тушили частный дом. Постройка полыхала в деревне Низино.

ЧП произошло сегодня, 28 ноября. Сигнал о происходящем поступил дежурному в 2:10. К месту происшествия были незамедлительно направлены 12 человек из Петербурга и области на трех спецтранспортах. Пожар, распространившийся в частном доме, охватил и постройку.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, возгорание удалось полностью ликвидировать к 3:17.

В настоящее время выясняются причины произошедшего.

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