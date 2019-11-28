На Кипре местный житель «случайно» выстрелил в туриста

На Кипре местный житель &#171;случайно&#187; выстрелил в туриста
Полицейские задержали подозреваемого в преступлении. Фото: Pixabay

На северо-западе Кипра местный житель выстрелил в туриста. 50-летнему жителю Германии прострелили ногу.

Инцидент произошел в городе Полис Хрисохус. Турист ехал на велосипеде, когда услышал громкий звук из пикапа, проезжавшего мимо. После этого велосипедист почувствовал жжение в колене. Врачи зафиксировали у него ранение в левой ноге из пневматического пистолета.

Как сообщает Cyprus Mail, застрявшую пулю удалили, а затем мужчина отправился к правоохранителям. Полицейские нашли указанное авто и задержали подозреваемого в преступлении. Им оказался 18-летний солдат, его задержали на два дня.

Молодой человек рассказал, что выстрелил случайно. В ходе обыска в его квартире были обнаружены дробовик, винтовка и пневматический пистолет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о россиянах, пострадавших в аварии в Доминикане. Семь из них уже вылетели в Москву.

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