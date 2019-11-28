Семь пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Доминикане вылетели в Москву

Семь пострадавших россиян в ДТП с автобусом в Доминикане вылетели в Москву
В Россию готовятся вернуться еще пять человек. Фото: Pixabay

Семь туристов из России, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Доминикане, вылетели в Москву. Они получили травмы в аварии из-за опрокинувшегося автобуса.

В Россию готовятся вернуться еще пять человек. Пострадавшие получили необходимую медпомощь и были размещены в гостинице, ожидая организации туроператором их возвращения.

Как сообщили в заявлении российского посольства в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике), опубликованном на официальной странице дипмиссии в Facebook, все нуждающиеся в стационарном лечении туристы находятся в медучреждениях городов Санто-Доминго и Игуэй. Шесть из них пребывают в тяжелом состоянии. У 21 пострадавшего зафиксированы травмы средней степени тяжести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что одной из россиянок, попавшей в ДТП в Доминкиане, ампутировали обе руки.

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