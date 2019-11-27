Россиянке ампутировали руки после ДТП в Доминикане

В Доминикане произошло ДТП с участием большегруза и автобуса, в котором находились 39 российских туристов. Одной из пострадавших россиянок ампутировали обе руки.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на руководителя отделением посольства России в Венесуэле Михаила Евдокимова, большинство из пострадавших, находившихся в автобусе, приехали на курорт их Москвы. Он отметил, что в автобусе находилось не менее трех детей.

Согласно данным Telegram-канала Mash, без рук осталась 12-летняя россиянка. А самому младшему из пострадавших всего пять лет. Пострадавших развезли по ближайшим больницам. Некоторые из них получили тяжелые травмы.

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