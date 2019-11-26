В Сертолово после ДТП с двумя фурами госпитализировали человека

В Сертолово после ДТП с двумя фурами госпитализировали человека
Фото: https://vk.com/spb_today

Мужчина, сидевший за рулем одного из большегрузов, находится в тяжелом состоянии.

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что все случилось в Сертолово – там столкнулись два грузовика DAF и Volvo. По предварительным данным, первый не справился с управлением, что и привело к аварии. Также свидетели отмечают, что горел красный сигнал светофора.

В результате пострадал водитель второй машины. На место прибыли медики, которые госпитализировали его. Мужчина находится в тяжелом состоянии.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит разобраться в обстоятельствах ДТП. Пока что никаких официальных данных не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на М-10 в аварии с «ГАЗелью» пострадал водитель легковушки. В итоге пострадал водитель легковушки – он получил травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, у него перелом ребер и двух рук. Машина также выглядит помято.

дтп сертолово
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